رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات الترم الأول

يترقب أولياء الأمور والطلاب معرفة رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات للفصل الدراسي الأول، أملا في النجاح، وذلك بعدما خاض الطلاب ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية الذي انتهى الأسبوع الماضي، على أن تظهر مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل فور انتهاء عمليات التصحيح بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم على مستوى محافظات مصر.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الدليل الكامل لمعرفة رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات للفصل الدراسي الأول بعدما اختتمت امتحانات الإعدادية منذ أيام قليلة، حيث يتم معرفة النتيجة عبر خطوات بسيطة يستطيع أي شخص التعامل معها لمعرفة النتيجة.

رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

وبحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات، في بيانات رسمية فإن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، سيكون بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وإجراء المراجعات، التي بدأت اليوم، حيث من المتوقع أن تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، ومن ثم يجرى اعتمادها من قبل المحافظين وإعلانها عبر المنصات الرسمية على مستوى المحافظات المختلفة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

ولمعرفة رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات، يتبع أي طالب أو ولي أمر عدة خطوات، كالتالي:

- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابع لها، على سبيل المثال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من هنا .

- يتم الضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الخاص بطلاب المحافظة.

- وضع رقم جلوس ثم التأكيد لتظهر النتيجة.