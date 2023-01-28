تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة، كاشفا عن موعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

200 ألف طالب أدوا امتحانات الإعدادية بالجيزة

وأشار المصدر، لـ «الوطن»، إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام نحو 200 ألف طالب وطالبة، داخل 688 لجنة، منها لجنتان للحالات الخاصة على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه قد روعي تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية التي لم تتعد 20 طالبا داخل كل لجنة فرعية للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة

وكشف المصدر، عن أن اللواء أحمد راشد، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة، يوم الخميس الموافق 9 فبراير المقبل.

مواعيد إعلان نتيجة صفوف النقل بالجيزة

وأكد المصدر أنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي غدا الأحد، وإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي بعد غد الاثنين، وإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي يوم 31 من شهر يناير الجاري، وإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي يوم الأحد الموافق 5 فبراير المقبل، ونتيجة الصف الثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق 6 فبراير المقبل.