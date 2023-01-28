صبري فواز ومجدي أحمد علي أول الحاضرين عزاء سميح منسي

يقام حاليا عزاء، المخرج سميح منسي بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بعد رحيله عن عالمنا الأربعاء الماضي، بعد صراع كبير مع المرض.

وحرص الفنان صبري فواز، أن يكون في مقدمة حضور عزاء المخرج سميح منسي، كما وصل منذ قليل، المخرج مجدي أحمد علي، والفنان يوسف إسماعيل.

وفاة المخرج سميح منسي

كان الفنان شريف إدريس، أعلن وفاة المخرج سميح منسي، عن طريق نشره صورة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «وداعًا الصديق المخرج الأستاذ سميح منسي إنا لله وإنا إليه راجعون».

وعمل المخرج سميح منسي كمساعد مخرج في العديد من الاعمال، وتعاون مع كبار المخرجين من أبزرهم «أشرف فهمي، محمد خان، إنعام محمد»، ثم قام بإخراج فيلم «واحد كابوتشينو»، عام 2005.