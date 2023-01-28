افرش بيتك وسدد على أقساط تصل لـ12 عاما.. قرض البنك الأهلي لو مرتبك ألف جنيه

يلجأ الكثير من الأفراد لشراء السلع المعمِّرة من أجهزة كهربائية ومنزلية ومفروشات من خلال أنظمة التقسيط، وهي الخدمة التي تتيحها البنوك المحلية في صورة قروض لتمويل السلع.

قروض السلع المعمرة من البنك الأهلي

رصدت «الوطن» معلومات عن قروض السلع المعمرة من موقع البنك الأهلي المصري، كما تواصلت مع أحد ممثلي خدمة العملاء لمعرفة شروط ومميزات القرض من البنك.

أكد موظف خدمة عملاء الأهلي، أنَّه في حالة امتلاك العميل لحساب بالبنك سواء حساب توفير أو جارٍ أو تم الاكتتاب بشهادة أو ربط وديعة، فيمكنه الحصول على تمويل لشراء السلع المعمرة يصل إلى 95% من قيمة الوعاء الادخاري، فيما أنَّ الغالب قيمة القرض تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

القرض بضمان المرتب: لا يقل عن 1000 جنيه شهرياً

وأضاف الموظف المصرفي، أنَّه في حالة وجود ضمانات أخرى مثل الراتب الشهري والذي يتم تحويله على البنك الأهلي وتكون الشركة معتمدة أيضاً من الأهلي المصري بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ففي هذه الحالة على العميل التقدم بطلب الحصول على قرض السلع المعمرة ومستندات أخرى مثل صورة البطاقة الشخصية سارية وإثبات الدخل.

وتابع، «إذا كان الشخص موظفا بشركات أخرى غير معتمدة بالبنك فعليه تقديم إثبات دخل من جهة العمل براتب لا يقل عن ألف جنيه، وتحويله على البنك بجانب خطاب معتمد موضح به تاريخ التعيين والدخل الشهري، مع العلم سيتم استقطاع حوالي 50% من الراتب لسداد الأقساط، وكذلك يجوز صرف القرض بضمان المعاش».

وبالنسبة للأعمال الحرة، أفاد بأنَّ العميل يمكنه تقديم المستندات اللازمة لإثبات دخل منتظم مثل أن يكون صاحب محل أو أي نشاط تجاري آخر، أو يملك عقارا وتسمى «العين المؤجرة»، وحتى لو لديه عضوية بأحد الأندية الرياضية المتعاقدة مع البنك الأهلي فيمكنه اتخاذها «ضامنا» لسداد الأقساط، فمن الضروري تقديم ما يثبت الدخل وضمانات كافية.

كما أوضح أنًّ قيمة القرض وفترة السداد تختلف بحسب الضمان المقدم للبنك والشروط، والتي تحددها إدارة المخاطر والائتمان قبل الموافقة على صرف قرض السلع المعمرة للعميل، وكلما كانت الضمانات كافية والتاريخ الائتماني أو الآي سكور عند الاستعلام جيد كلما زادت المدة والقيمة، والتي يحق للعميل تحديدها أيضاً.

فيما أشار إلى شروط أخرى، مثل ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 21 عاما وألا يزيد عن 60 إلى 65 عاماً بنهاية فترة السداد، وأنه عند الموافقة لا بد من حضور العميل للمقابلة بالفرع مع إدارة الائتمان شخصياً للتوقيع.

تابع، «فوائد قروض السلع المعمرة بضمان الشهادة أو الوديعة بالبنك تزيد 2% عن عوائد الوعاء الضامن، وهناك برامج للسداد منها الأهلي مرتبات وهنا المرتب يتم تحويله على البنك، وفترة السداد تتراوح بين 7 لـ 12 عاما».