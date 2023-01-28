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منتج «نقطة تحول»: التحضير للفيلم استغرق 90 يوما.. ومهمتنا نقل تجربة الأبطال

كتب:

محمد أيمن سالم
08:30 م | السبت 28 يناير 2023
فيلم نقطة تحول

فيلم نقطة تحول

قال إسلام عبد الحكيم، المنتج الفني لفيلم «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل»، إن التحضير للفيلم استغرق شهرا ونصف الشهر، والتصوير تم خلال 10 أيام، متابعا: «بنشوف نماذج من الأبطال بيقضوا فترة علاج طويلة وفي نفس الوقت لم يتوقفوا بل حققوا بطولات وبعضهم عاد للخدمة العسكرية، وفي منهم مدنين استكملوا حياتهم واعتبروا الإصابات تضحية في سبيل الوطن».

 

تجسيد الحكايات والوقائع

وأوضح «عبد الحكيم» في مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن الصعوبات التي واجهت الفريق كانت في تجسيد الحكايات والوقائع التي حدثت مع الأبطال وتطلبت وقتا طويلا للتنسيق مع الضباط المشاركين في الفيلم لأول مرة: «المشاهد التصويرية كانت صعبة لأنهم بيحكوا مشاهد حقيقية حصلت معاهم بالفعل».

إبراز بطولات الأبطال للمجتمع

وتابع: «رسالتنا أن الحياة ماوقفتش عند الإصابة بل كانت بداية جديدة لكل بطل يكمل من بعدها حياته، وشايفين أن النماذج البطولية دي عايشين حوالينا ولازم الكل يعرفهم، وإحنا كصناع محتوى مهمتنا إبراز بطولات الأبطال للمجتمع».   

وفيلم «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل» عرضته فضائية إكسترا نيوز ويتناول قصص وبطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية.

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بقلم محمد أيمن سالم