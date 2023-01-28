مقتل شاب وإصابة آخر في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

لقي شاب مصرعه وأصيب شخص آخر، في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتي «أبو حسين» و«أبوليلة» بنزلة المغربي التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط، علي خلفية خصومة ثأرية قديمة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بتجدد خصومة ثأرية بنزلة المغربي

كان اللواء احمد جمال الدين مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد بورود بلاغ بتجدد خصومة ثأرية بين عائلة أبو حسين وعائلة أبو ليلة بنزلة المغربي التابعه لمركز صدفا.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة صدفا وتبين نشوب المشاجرة بالأسلحة النارية لوجود خلافات ثأرية قديمة ونتج عن المشاجرة وفاة علاء إسماعيل محمد حسين- 35 عاما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا تحت تصرف النيابة وأصيب شخص اخر يدعي عاطف عبد الحليم، 63 عاما وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتم تدخل الشرطة والسيطرة على الموقف .

عقوبة القتل

وقال حسن عبداللطيف، المحامي في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن قضية القتل تختلف من واقعة إلى أخرى فهناك قتل عمد مع الإصرار والترصد وتصل عقوبتها للإعدام، وقتل خطأ غير معتمد بدون نية وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وكل ما يحدد القضية هي ظروف الواقعة والمحضر المحرر له والسلاح المستخدم.