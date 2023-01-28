السفير نبيل فهمي في ندوة معرض الكتاب: الريادة المصرية فكرية وحضارية

ضمن برنامج فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عُقدت ندوة بعنوان «كتابات دبلوماسية» بالقاعة الدولية، شارك فيها كل من أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، والدكتور مصطفى الفقي، والسفير محمد توفيق وأدارها السفير عمرو الجويلي.

أبو الغيط: عملت لمدة 46 عاما بالسلك الدبلوماسي

وأكد أبو الغيط، أنه عمل لمدة 46 عاما بالسلك الدبلوماسي منها 39 عاما دبلوماسية و7 سنوات وزيرا للخارجية، مضيفا أن ما كتبه هو تأريخ للفترة التي عايشها من وجهة نظره ولم تكن دفاعا عن النفس، بحسب قوله.

وأضاف أن الغرض من الكتابة أيضا هو تحمل المسؤولية تجاه الدبلوماسيين الجدد في نقل الخبرات لهم، إلى جانب محاولة لتصحيح الصور الذهنية لدى الجمهور عن الدبلوماسي من خلال الحديث عما يبذله من جهد لخدمة الوطن.

ووصف أبو الغيط العاملين بالسلك الدبلوماسي بأنهم «وحدة قتال خارجية» فالدبلوماسي يعمل على مدار الساعة، وعن ترجمة أعماله قال إنها تُرجمت للعديد من اللغات الأجنبية على مستوى العالم.

من جانبه، أكد السفير نبيل فهمي أن الريادة المصرية فكرية وحضارية، وأوضح «أنه تردد قبل الشروع في الكتابة»، مضيفا أنه ابتعد في كتاباته عن الحديث عن الأشخاص ولكنه تطرق إلى الكتابة عن الأحداث لأن الظرف والمسؤولية تحملنا وضع الحقائق للاستفادة منها فيما هو قادم.

وأضاف فهمي أن الدبلوماسية هي جزء من العمل العام الذي هو أمانة ومسؤولية يضاف إليها أنك تتعامل مع الخارج والداخل، وأشار إلى أن الدافع لكتابته باللغة الإنجليزية هو محاولة ملء فراغ الكتابة عن الدبلوماسية المصرية لدى الآخر، أما الدافع للكتابة باللغة العربية هو وضع تجاربنا للجيل الجديد من الدبلوماسيين للاستفادة منها، كما أنها تحتوي على تفاصيل لا توجد في النسخة الإنجليزية.

مصطفى الفقي: أصدرت 40 كتابا في مختلف المجالات

أما الدكتور مصطفى الفقي، فأوضح أنه أصبح دبلوماسيا بغير إرادته، لأنه كان يتطلع للعمل الأكاديمي، مشيرا إلى أنه يصف نفسه بأنه مفكر عمل بالدبلوماسية، موضحا أنه أصدر أكثر من 40 عنوانا في مختلف المجالات، مؤكدا أن دوافعه للكتابة ناتجة عن تجاربه الذاتية، قائلا «كتبت لأنني أريد أن أكتب، واستمتعت بهامش للحرية لم يحظَ به دبلوماسي آخر، وقد وظفت دوري في الخارجية للكتابة من خلال تجاربي في الدول التى عملت بها».

ووجَّه السفير محمد توفيق الشكر لهيئة الكتاب على هذه الدعوة والتواجد وسط هذه القامات من الدبلوماسيين، مؤكدا أن مصر تمتلك قوة فكرية وحضارية كبيرة، مشيرا إلى أن قضية التاريخ مهمة على المستوى الإنساني بشكل عام والمصري بشكل خاص، حيث إن المواطن المصري مهتم بالتاريخ بشكل كبير، موضحا أن المصدر الأول للتاريخ هو الوثائق التي لا تُفهم خارج السياق، فما يكتبه المسؤولون مهم لفهم الوثيقة، وكل أعمالي الروائية تتناول رصدا تاريخيا للأحداث، مؤكدا أن التأريخ هو جزء أساسي في أعماله لكنه ليس التأريخ الرسمي ولكن التأريخ الشعبي المرتبط بالجمهور.