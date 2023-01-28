خبير اقتصادي لـ أحمد موسي: ما يحدث بمصر إنجاز وإعجاز في ظل الأزمات العالمية

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن المؤشرات أكدت تثبيت تصنيف مصر الائتماني مع توقعات بمؤشرات إيجابية للاقتصاد وفقا لمؤسسات عالمية، مضيفا أن ما وصلت إليه مصر الآن يؤكد أن الدولة تقوم «بالفحت في الصخر».

بدرة: ما يحدث في مصر إنجاز وإعجاز

كما أكد الخبير الاقتصادي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في مصر اليوم إنجاز وإعجاز في ظل التحديات العالمية الحالية التي أثرت على جميع اقتصادات العالم وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن وكالة رويترز من أهم الوكالات العالمية في التدقيق والتحليل الاقتصادي وإشادتها بالاقتصاد المصري تؤكد نجاح الدولة فيما تقوم بتنفيذه، والتقرير صادر من جهة أجنبية وهو ما أثر بالإيجاب على البورصة المصرية أيضا.

بدرة: تقرير رويترز عن سعر الدولار في مصر كان دقيقا

ولفت بدرة، إلى أن تقرير رويترز عن سعر الدولار في مصر كان دقيقا، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في قيمة الدولار، كما أن تقرير رويترز كشف عن زيادة في حصيلة العملات الأجنبية الأخرى التي ستدخل مصر.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يكون هناك انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 25 جنيها خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أن قناة السويس استطاعت تحقيق 8 مليارات دولار في العام الماضي والفترة المقبلة ستشهد الأفضل للدولة المصرية.

كما أكد أن صندوق النقد الدولي سيراجع الوضع الاقتصادي في مصر كل 3 أشهر، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية الاقتصادية تشهد باستقرار الاقتصاد المصري وهو ما يساعد على زيادة معدلات التنمية في مختلف المجالات داخل الدولة.