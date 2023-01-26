لماذا تمنحك شهادة الـ22.5% عائد أكبر من الـ25%؟ خبير اقتصادي يجيب

خلال الفترة الأخيرة، ازدادت التساؤلات عن أفضل الشهادات التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، هل شهادة الـ 25% ذات العائد السنوي، أو الـ22.5% ذات العائد الشهري.

وبشأن ذلك، قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إنه يرى أن شهادة الـ22.5% ذات العائد الشهري من أفضل الشهادات في الوقت الحالي، خاصة للراغبين في استثمار أموالهم بأكثر من طريقة أفضل من الـ25%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن شهادة الـ22.5% يراها أفضل للراغبين في تنويع محافظهم الادخارية من خلال استغلال العائد في العديد من الطرق الادخارية الأخرى.

إعادة تشغيل واستثمار عائدها

وأوضح أنه يمكن استغلال العائد الشهري لشهادة الـ 22.5% وتحقيق مكاسب إضافية، من خلال إعادة تشغيل واستثمار عائدها الذي يصرف شهريا في العديد من القنوات الاستثمارية المتنوعة، مثل شراء الذهب أو أذون الخزانة وغيرها من الأدوات التي يسهل تسييلها، حيث يمكن شراء جنيهات أو جرامات ذهب خلال مدة الشهادة، وإعادة البيع مع موعد الاستحقاق حيث سيكون هناك المبلغ بجانب الذهب والذي سيباع بأكثر من قيمته الشرائية مع مرور الوقت ليصبح الإجمالي أكبر من عائد شهادة 25%.

وطرح بنكي مصر والأهلي المصري، الشهادة يوم 4 يناير الجاري بأعلى سعر عائد في مصر، يصل إلى 25% للشهادات ذات العائد السنوي و22.5% لذات العائد الشهري، حيث جاء ذلك للحد من التضخم في الأسواق المحلية ومواجهته.