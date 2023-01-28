مصعب أمين لصالون التنسيقية: نسعى لتوفير فرص المشاركة لكل الأحزاب السياسية

قال النائب المهندس مصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الأمناء ضمن أعضاء التنسيقية، من الهيئات التنظيمية للتنسيقية، التي بات منها عددا من نواب المحافظين، وبه مجموعة من الاختصاصات، أبرزها عضوية التنسيقة، سواء التي تأتي عن طريق الأحزاب السياسية أو الشباب المستقلين، بخلاف دورها في تيسير الأعمال بالداخل.

أمين: مجلس الأمناء سعى لتعزيز فرص المشارك

وأوضح «أمين»، خلال جلسة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أجل الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة لعام 2023، أن مجلس الأمناء سعى لتعزيز فرص المشاركة والمساحات بكل الأحزاب السياسية والشباب المتواجدين بداخل التنسيقة.

أمين: الفرص التي تقدمها التنسيقية للشباب لا حصر لها

وأضاف أن الفرص التي تقدمها التنسيقية للشباب لا حصر لها، سواء كان من الأحزاب أو الشباب السياسيين بصفة عامة عقب 5 سنوات من تأسيسها، منها إتاحة الفرص لجيل الشباب السياسي، من أجل ممارسة السياسة في مصر.

وأكد أن التنسيقية تضم تنوعا كبيرا من الشباب بكل الأحزاب السياسية ذات التيارات المختلفة، حيث عملت التنسيقية على فتح مسارات إصلاحية لكل من يسعى للمشاركة الفعالة من أجل الوطن، مشيرا إلى أن مجلس أمناء التنسيقية يسعى لتعزيز الفرص وتوفير المشاركة لجميع أعضاء التنسيقية.

وتابع: «التنسيقية قدمت فرصا متعددة على مدار سنواتها المتعددة بكافة المجالات، كان أبرزها الفرص هي التي جرى تقديمها للشباب للمشاركين بالسياسية والممارسة على أرض الواقع».