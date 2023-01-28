«بيلاروسيا»: الوضع على الحدود مع أوكرانيا متوتر ولا يمكن توقع الأحداث

قال رئيس لجنة الحدود البيلاروسية أناتولي لابو، إن الوضع على الحدود مع أوكرانيا لا يزال متوترا، مشيرا إلى حشد قوات كييف 17 ألف عسكري على الحدود.

وأضاف لابو: «الوضع متوتر ولا نعرف ماذا نتوقع غدا» وفقا لقناة روسيا اليوم.

17 ألف عسكري أوكراني يتمركزون على الحدود مع بيلاروسيا

وأشار إلى أن 17 ألف عسكري أوكراني يتمركزون على الحدود مع بيلاروسيا، قائلا: «هؤلاء ليسوا حرس حدود فقط بل وحدات عسكرية أخرى، وهناك غير متخصصين على الحدود، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن حرس الحدود ليس لديهم الكثير من الأسلحة».

ونوه بأنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية وصل 80 ألف شخص من الأراضي الأوكرانية إلى بيلاروسيا، وكييف لن تسمح للأوكرانيين بدخول الأراضي البيلاروسية رغم أن مينسك مستعدة لاستقبالهم.