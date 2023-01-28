إصابة سيدتين في حادث سير بمحافظة بورسعيد 

أصيبت سيدتان مساء اليوم في حادث سير ببورسعيد بعد أن صدمهما تروسيكل يجر سيارة ملاكي معطلة أمام مركز مصطفى كامل الطبي في طريق الحرفيين بحي الزهور وتم نقل إحداهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل سيدة إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور بسملة رفيق محمد عزب 36 سنة مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، ورفضت المصابة الأخرى الانتقال إلى المستشفى وحالتها مستقرة.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن تروسيكل يجر سيارة ملاكي معطلة أمام مركز مصطفى كامل الطبي بطريق الحرفيين بحي الزهور وأثناء ذلك حشرت سيدتين بين التروسيكل والسيارة، ما أدى إلى إصابتهما ونقل إحداهما إلى المستشفى وتم التحفظ على سائقي التروسيكل والسيارة واستكمال التحريات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة والتروسيكل بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، وتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.