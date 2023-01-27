إصابة نقاش سقط من أعلى «سقالة» وعامل في انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

أصيب نقاش وعامل، الأول سقط من أعلى سقالة بالطابق الثاني أثناء مباشرة عمله في تشطيب واجهة منزل بمدينة المنيا الجديدة، والثاني انقلبت به دراجة نارية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط.

سقوط نقاش من الطابق الثاني

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط إمام شريف سيد 32 عاما، نقاش مقيم بمركز سمالوط، من أعلى سقالة بالطابق الثاني، لاختلال توازنه أثناء مباشرة عمله في تشطيب واجهة منزل بالحي الرابع بمدينة الجديدة بجوار مسجد الصغير، مما أسفر عن إصابته باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع ونزيف داخلي بالبطن، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية بالصحراوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة قائدها ويدعى محمود محمد 36 عاما، عامل، مقيم بمركز بني مزار، باشتباه كسر بالقدم اليسري، وتم نقله للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج.