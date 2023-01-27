إصابة طالب ببتر في الساق بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بالمنيا

أصيب طالب ببتر بالساق، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد أمام حي الإخصاص في شمال مدينة المنيا.

إصابة طالب في حادث قطار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام أحد القطارات القادم من القاهرة والمتجه إلى جنوب الصعيد، بالطالب «بكر.ع.ن» 13 عاما، مقيم بحي الإخصاص في شمال مدينة المنيا.

حجز المصاب بقسم الجراحة بالمستشفى العام

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارة هيئة الإسعاف، جرى نقل الطالب للمستشفى العام بمدينة المنيا، إذ تبين إصابته ببتر بالساق، وتم حجزه بقسم الجراحة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

أفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية، بأنه أثناء عبور الطالب مزلقان السكة الحديد بالإخصاص في شمال مدينة المنيا، صدمه القطار، كما تبين أن المزلقان مغلق بكتل خرسانية أمام المشاة وحركة السيارات، لوجود كوبري مشاة علوي في نفس المنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وشهدت المنيا مطلع الشهر الجاري مصرع شابين في حادثين منفصلين أمام مزلقانات السكة الحديد، حيث صدم قطار الطالب محمد ناصر أثناء عبوره مزلقان قلوصنا بمركز سمالوط، كما صدم قطار آخر الشاب ياسر مخلوف أثناء عبوره مزلقان البيهو بنفس المركز، وتوفيا في الحال.