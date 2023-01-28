رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس برقم الجلوس والاسم 2023 بالمحافظات

تستعد جميع مديريات التربية والتعليم لبدء إعلان نتيجة الصف السادس برقم الجلوس والاسم 2023 بالمحافظات، حيث يكون ذلك إلكترونيا وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى رقم الخط الساخن الذي جري تفعيله لخدمة الطلاب، يبدأ ذلك بداية من غدا الأحد 29 يناير.

نتيجة الصف السادس برقم الجلوس والاسم 2023 بالمحافظات

وعن نتيجة الصف السادس برقم الجلوس والاسم 2023 بالمحافظات، نوهت وزارة التربية والتعليم الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط كما حددت الوزارة رقم 09000100 يأتي ذلك لخدمة جميع الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول من قبل المحافظين، يأتي ذلك عقب انتهاء مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات من أعمال التصحيح وإعداد النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي حددتها وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي:-

- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي

- تحديد الإسم رباعي من الأيقونة المخصصة لها

- تسجيل رقم الجلوس من خلال الأيقونة المخصصة لها

- الضغط على كلمة الاستعلام.