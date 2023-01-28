موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا

أعلن حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا بدء أعمال عملية تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج.

موعد إعلان نتيجة الإعدادية بالمنيا

وقال مسئول بتعليم المنيا، فضل عدم ذكر أسمه، إن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا ستُعلن خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام والتي ستنتهي في يوم 9 من شهر فبراير المقبل، تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم بإعلان جميع النتائج خلال الأسبوع الثاني من الإجازة في جميع المحافظات، مرجحا أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا نهاية الأسبوع الثاني من الإجازة وذلك نظرا لأن المحافظة تضم عدد كبير من الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل 9 إدارات تعليمية، مشيرا إلي أن مراجعة وتدقيق النتائج يستغرق وقتا حتي يحصل كل طالب علي حقه.

الانتهاء من أعمال تصحيح الإجابات

وكان وكيل تعليم المنيا، عقد اجتماعا في وقت سابق، حضره مديري الإدارات التعليمية بالمراكز، وموجهي المواد الدراسية عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حيث أكد علي ضرورة الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية أولا بأول، مع المراجعة الدقيقة لتقدير ورصد وجمع الدرجات، بشكل دقيق حتي يحصل كل طالب علي حقه تحقيقا للنزاهة والشفافية.

ووجه وكيل تعليم المنيا، بمراعاة نماذج الإجابة، والتقدير وتوزيع الدرجات لصالح الطلاب، مع مراعاة الدقة والسرية في عمليات الرصد، حيث تفقد الكنترول المخصص لتجميع الأوراق والغرف الرئيسية للوقوف علي آخر المستجدات.