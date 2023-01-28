شيماء عبد الإله: منتديات «التنسيقية» عبارة عن مجموعات عمل متخصصة بمجالات محددة

قالت الدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أطلقت المنتديات مع إطلاق استراتيجية التنسيقية العام الماضي 2022، وتابعت: «أنتجنا عددا كبيرا من المبادرات زادت عن 30 مبادرة وشاركنا في مشروعات قوانين».

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في عام 2023، كما يوضح أبرز الإنجازات في عام 2022.

مجموعات عمل متخصصة

وأشارت عبد الإله، إلى أن المنتديات عبارة عن مجموعات عمل متخصصة في مجالات محددة، موضحة أن هناك منتدى السياسة العامة يختص بموضوعات مثل الصحة والتعليم والزراعة، وهناك أيضا المنتدى الاقتصادي متخصص في الملف الاقتصادي والشراكة الدولية والاستثمار، وأيضا منتدى حقوق الإنسان ومنتدى التكنولوجيا.

وذكرت: «هناك موضوعات مهمة عملت عليها المنتديات منها العدالة الاجتماعية والذي سوف نعمل عليه في الاستراتيجية الجديدة، بالإضافة لذلك لدينا مبادرات متعلقة بمحو الأمية والإدمان والأطفال بلا مأوى».

توسيع عمل المنتديات

وأضافت «نطمح في استراتيجية 2023 أن يتم توسيع عمل المنتديات بما يسمح من خلاله بالمشاركة مع آخرين من خارج التنسيقية سواء من الخبراء والمتخصصين أو طلاب الجامعات، وهذا يتفق مع مفهوم التنسيقية كمنصة جامعة للآراء المختلفة».

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسئول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسئول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسئول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسئول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسئول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسئول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسئول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسئول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسئول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسئول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.