متحدثة التنسيقية لقناة الحياة: استراتيجية 2023 تأتي في إطار مراجعة مسارات العمل

قالت شيماء عبد الإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تطلق استراتيجية 2023 في إطار المراجعة الدائمة لمسارات العمل الذي تقوم به التنسيقية، وهو يحدث باستمرار سواء على مستوى العمل أو على مستوى أعضاء التنسيقية.

وأضافت شيماء، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن التنسيقية أطقلت استراتيجيتها، ولدينا مشروع رئيسي للبناء المتعدد لتطوير السياسة المصرية.

ملفات وورش عمل جديدة

وتابعت: «كما تعمل الاستراتيجية الجديدة في أكثر من محور بملفات تصب في صالح تنمية العنصر البشري، كما تعمل على موضوعات اجتماعية ونفسية من خلال عدة محاور منها الطفل والنشء والصحة النفسية وسلامة الأسرة والتمكين الاقتصادي والتأهيل السياسي، وكذلك مشروع مسار العائلة المقدسة الذي سنعمل عليه ببرنامج تطويري مهم للغاية من خلال التنسيقية».

ورشة عمل حول الدراما المصرية وصناعة المحتوى

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول الدراما المصرية وصناعة المحتوى، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني.