النائبة سها سعيد: استراتيجية التنسيقية لعام 2023 تستهدف تنوع المجالات والتوسع في التدريب

تحدثت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهم ملامح استراتيجية التنسيقية لعام 2023 وآليات تطبيقها، وكذلك استراتيجية 2022.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في 2023، كما يوضح أبرز الإنجازات في 2022.

استراتيجية التنسيقية

وقالت سعيد، إن استراتيجية التنسيقية لعام 2022 البعض منها كان سياسيا والآخر مجتمعيا، موضحة أن من أهم ما حققته التنسيقية خلال العام الماضي هو العمل على محور العدالة الثقافية، بالإضافة إلى التشريعات والزيارات وأوراق العمل والتوصيات، فضلاً عن استحداث لجان منها علي سبيل المثال؛ الوفود والمنح، والتسويق السياسي، والعمل الميداني.

وأكدت أن ما يميز استراتيجية التنسيقية لعام 2023؛ التنويع في المجالات، إذ يوجد مجال فني له نوعين؛ الأول فني اجتماعي، والثاني فني سياسي، وبالإضافة لذلك الأمور التنفيذية الأخرى.

شباب الجامعات

وأوضحت النائبة سها سعيد، أن استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعام 2023 تتوسع في العلاقة مع الجامعات وشبابها، كما سيتم التوسع في عدد مساعدي نواب البرلمان، والتوسع أيضا في عملية تدريب الأعضاء.

وذكرت أن التنسيقية سوف تتوسع أيضا في المناظرات وإبراز الرأي الآخر، مشيرة إلى أن البناء المتعدد يعني الاهتمام بالجانب الاجتماعي والقضايا الاجتماعية على الساحة المصرية، والقوانين التي تهم الأسرة المصرية مثل قانون الأحوال الشخصية.

ووجهت التحية والشكر للجنة المتابعة داخل التنسيقية وأمناء السر والمركز الإعلامي وجميع القائمين علي الملفات المتعددة، معربة عن سعادتها بتزامن إطلاق استراتيجية التنسيقية 2023 بضم دفعة جديدة من أعضاء التنسيقية في ذات اليوم، حيث كان في الماضي يكون هامشا من الوقت بين إطلاق الاستراتيجية وإعلان الدفعة الجديدة.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسؤول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسؤول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسؤول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسؤول ملف التحول الرقمى، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسؤول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسؤول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضا؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ ومسؤول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسؤول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسؤول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسؤول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسؤول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدي رؤوف، مسؤول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.