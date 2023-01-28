النائب محمد عزمي: تطوير المشاركة المجتمعية داخل التنسيقية بشكل مستمر

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، مسؤول لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة التنظيم تعمل من أجل كيان التنسيقية وتقديم سياسة بمفهوم جديد، موضحا أن الأعضاء داخل لجنة التنظيم 10% من إجمالي أعضاء التنسيقية، واستكمل: «لجنة التنظيم تعمل على إعداد الفعاليات في صورها النهائية».

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يستعرض استراتيجية التنسيقية الجديدة في 2023، كما يوضح أبرز الإنجازات في 2022.

اختلاف داخل الأحزاب

وبشأن المشاركة المجتمعية، قال عزمي إنه تم استحداثها العام الماضي، والهدف منها إيجاد بيئة ومناخ لعمل سياسي يختلف داخل الأحزاب ومشاركة حقيقية للأعضاء في مناسباتهم الاجتماعية والمختلفة سواء في أعياد الميلاد أو غيرها من المناسبات الاجتماعية.

وأكد أن لجنة التنظيم تدعم أعضاء التنسيقية في الكثير من المناسبات وحتى في الحالات المرضية، مشيرا إلى أن لجنة التنظيم تعمل على المشاركة المجتمعية من أجل بث روح الحب والود بين أعضاء التنسيقية؛ إذ تسمح لأعضاء التنسيقية أن يختلفوا في الآراء والمناقشات السياسية ولكن يظلوا أصدقاء وأخوة ويستطيعون البناء لمستقبل مصر التي نحلم بها.

تطوير للمشاركة المجتمعية

وأكد عزمي، أن هناك تطويرا للمشاركة المجتمعية لتكون هناك مشاركة أكبر وتضامن بين أعضاء التنسيقية، الذين يصل عددهم لنحو 400 عضو، مؤكدا أن المواقف الإنسانية هي التي تبقي.

وأدار الحوار خلال الصالون، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية ومسؤول المنتدى الدولي، والنائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر تكتل نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، ومصعب أمين، أمين سر مجلس أمناء التنسيقية، وصابرين حجازي، أمين سر التدريب، والدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ ومسؤول لجنة الوفود والدارسين بالخارج، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب ومسؤول الحوار السياسي ومكتبة التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر مساعد تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ ومسؤول ملف التحول الرقمي، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومسؤول نادى مدربي التنسيقية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب ومسؤول اللجنة الدبلوماسية.

كما شارك في الصالون أيضاً، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ ومسؤول لجنة التنظيم بالتنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ ومسؤول موقع مقالات التنسيقية، والنائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ ومسؤول الرصد الميداني، وكل من؛ مؤمن السيد، مدير المكتب الفنى للنواب ومسؤول لجنة البروتوكولات، ومحمد سالم، مسؤول لجنة التسويق السياسي، والدكتورة هدى رؤوف، مسؤول مجموعة إدارة الأزمات، والمهندس طاهر أبوزيد، عضو لجنة الدمج والتأهيل.