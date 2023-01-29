طقس كفر الشيخ اليوم: شبورة مائية ودرجة الحرارة 22

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أجواء باردة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، وسط نشاط الرياح، وشبورة مائية خاصة علي المدن الساحلية في شمال المحافظة، والمطلة علي البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، طقساً بارداً في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، بارد في الليل، وذلك على كافة الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على طرق المحافظة.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خفيفة إلي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلي 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلي شمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم السبت العظمى 22 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 12 درجة، وسرعة الرياح 24 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

استقبال موسم الشتاء

واتخذت محافظة كفر الشيخ في وقت سابق كافة التدابير اللازمة استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، من خلال رفع حالة الطوارئ، فضلاً عن تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.