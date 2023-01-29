17 ميدالية لـ«طلائع أسيوط» باليوم الأول من بطولة السباحة لمراكز شباب الصعيد

حصد طلائع محافظة أسيوط 17 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية خلال اليوم الأول لبطولة السباحة لمراكز شباب الصعيد المقامة بحمام سباحة نادي المنيا الرياضي، بمشاركة 7 محافظات من الصعيد، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

مشاركة 7 محافظات

وقال علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، في تصريحات صحفية، إن المسابقة تقام برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الفترة بين 28 و30 يناير الجاري، ويشارك فيها 210 سباحين من 7 محافظات هي «بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر»، وذلك في إطار اهتمام وزارة الرياضة بإشراك أبناء مراكز الشباب في البطولات المختلفة وليست الأندية فقط، خاصة أن هناك مئات المواهب التي تستحق أن تظهر وتشارك في مزيد من الفعاليات وتصعيدها فيما بعد لبطولات أكبر.

ميداليات ذهبية

وأسفرت حصيلة اليوم الأول بالفترة الصباحية والمسائية للمسابقة، عن فوز السباح مصطفى وجيه أحمد، مركز أول وميدالية ذهبية سباق 200 متر حر «مرحلة العمومي»، ومركز ثاني وميدالية فضية سباق 200 متر صدر «مرحلة العمومي»، والسباحة رحمة عصام عبداللطيف، مركز أول وميدالية ذهبية سباق 100 متر ظهر، «مرحلة العمومي آنسات»، والسباحة ديانا ممدوح شوقي مركز ثالث وميدالية برونزية سباق 100 متر ظهر «مرحلة العمومي آنسات»، والسباح محمد أحمد حسن، مركز ثالث وميدالية برونزية سباق 50 مترا فراشة «مرحلة 2006 حتى العمومي».

ميداليات فضية

كما فاز السباح أحمد إبراهيم فرج، مركز ثاني وميدالية فضية سباق 50 مترا فراشة «مرحلة 2007 - 2008»، ومركز ثاني وميدالية فضية سباق 100 متر ظهر، والسباح مارك ممدوح شوقي مركز ثاني وميدالية فضية سباق 200 متر صدر «مرحلة 2007 - 2008»، والسباحة يوأنا أشرف فوزي مركز ثاني وميدالية فضية سباق 100 متر ظهر «مرحلة 2007 - 2008»، والسباح حسن أحمد حسن مركز أول وميدالية ذهبية سباق 200 متر حر «مرحلة 2009 - 2010»، ومركز ثاني وميدالية فضية سباق 100 متر ظهر ومكافأة مالية.

ميداليات برونزية

وفاز أحمد هاني سيد، مركز أول وميدالية ذهبية سباق 50 مترا «فراشة مرحلة 2009 - 2010»، ومارك كمال سعيد مركز ثالث وميدالية برونزيه سباق 50 مترا «فراشة مرحلة 2009 - 2010»، وعبد الرحمن إبراهيم فرج، مركز ثالث وميدالية برونزية سباق 100 متر ظهر «مرحلة 2009 - 2010»، ومريم أحمد أحمد مركز ثاني وميدالية فضية سباق 50 مترا «فراشة مرحلة 2009 - 2010»، ودلال محمد محمود، مركز أول وميدالية ذهبيه سباق 100 متر ظهر «مرحلة 2009 - 2010»، وناتالي سامح رشاد، مركز ثالث وميدالية برونزية سباق 200 متر صدر «مرحلة 2007 - 2008».