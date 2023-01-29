تفاصيل مقتل نجار أمام عائلته بالشرقية.. «مات في حضن ابنه الصغير»

«حسبي الله ونعم الوكيل.. قتله غدر وحرق قلبنا عليه، كان غلبان وفي حاله، حرمنا وحرم عياله الـ3 منه ويتمّهم»، بتلك الكلمات بدأت والدة «عبد النبي محمد»، والذي لقي مصرعه على يد ابن خاله، حديثها لـ«الوطن».

الأم تروى تفاصيل مقتل ابنها على يد ابن خاله

روت الأم المكلومة تفاصيل الواقعة التي هزت أرجاء قرية الزهراء التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، قائلة: «المتهم قريبنا وابن خاله، ومكنش في قلوبهم رحمة، المتهم دهس ابني بالجرار، وأبوه قاله دوس عليه تاني».

مات في حضن ابنه الصغير

وتابعت والدموع تسبق حديثها: «ابني كان على الأرض غرقان في دمه، ومقدرتش أعمله حاجة، وابنه الصغير جرى عليه وحضنه ومات في حضنه»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالقلق عليه قبل جريمة القتل بـ3 أيام.

الغيرة دفعت المتهم لقتل المجني عليه

وأضافت أن الخلاف بدأ بين ابنها المجني عليه، وابن خاله المتهم، بسبب قيام ابنها بشراء جرار زراعي واستخدامه في أعمال الزراعة وكسح الصرف الصحي، فشعر المهتم بالغيرة وأن ابنها ينافسه في عمله، موضحة «افتعلوا مشاكل كثيرة، وبدأت بمشاجرات الأطفال، وتطور الأمر حتى الواقعة الأخيرة التي اعتدوا فيها على ابنها، وانتهت بدهسه بالجرار».

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل نجار

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بمقتل «عبد النبي محمد»، 42 عاما، نجار مسلح، مقيم بقرية الزهراء التابعة لمركز الزقازيق، على يد «أحمد. ب»، سائق جرار زراعي، حيث دهسه بالجرار خلال مشاجرة بينهما.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الزقازيق إلى مكان الواقعة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود خلافات بينهما، وجرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومن جهة أخرى، قالت منى عبدالسلام، المحامية، إن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضافت، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.