إصابة عامل في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بسوهاج

أصيب عامل ثلاثيني في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن يفيد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بوجود حادث تصادم دائرة القسم.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث ووحدة من المرور لتنظيم حركة السير واعادة تسير الطريق وبإلانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو «مصطفي ج ح م» سن 17 عاما طالب يقيم دائرة مركز أخميم أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ملاكي قيادة المدعو «أحمد م ص خ» سن 38 عاما عامل ويقيم دائرة القسم.

حصر الإصابات وانتقال سيارة إسعاف للحادث

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية بسحجات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، حيث انتقلت سيارة إسعاف من مرفق إسعاف سوهاج لموقع الحادث فور تلقى البلاغ.

تحرير محضر بالواقعة

واستقبلت مستشفى سوهاج الجامعى المصاب بقسم الطوارئ وتم عمل التقرير الطبي المبدئي للحالة لحين عمل الإشاعات والتحاليل اللازمة لبيان وجود كسور من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق وفتحه أمام السيارات بعد توقف دام لأكثر من ربع ساعة.