كوريا الجنوبية تسجل 18 ألفا و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 18 ألفا و871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 37 حالة وافدة من الخارج.

إصابات كورونا في كوريا الجنوبية

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 30 مليون و149 ألف و601 إصابة.

ارتفاع وفيات فيروس كورونا بكوريا الجنوبية إلى 33 ألف و390 حالة وفاة

وسجلت «مكافحة الأمراض»، 29 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالعدوى إلى 33 ألف و390 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الغنجليزية.

غدا الإثنين، سيتم السماح للأشخاص بزيارة معظم الأماكن، بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال والصالات الرياضية، بدون كمامات، حيث تخطط الحكومة لرفع التفويض المعمول به منذ أكتوبر 2020، باستثناء المرافق المعرضة لمخاطر عالية من الإصابة، مثل المستشفيات والصيدليات ووسائل النقل العام.