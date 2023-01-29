أهم 17 نقطة في خطاب ترامب لإطلاق حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

شهدت مدينة «سالم» في ولاية «نيوهامبشير» شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إطلاق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «76 عامًا»، حملة انتخابات الرئاسة في بلاده المقررة في العام المقبل 2024.

وأمام حشد صغير بالاجتماع السنوي لـ«الحزب الجمهوري» في «سالم»، حذر الرئيس الأمريكي السابق دوونالد ترامب، من تغيير مسار انتخابات 2024 على غرار ما حدث في 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.

وقبل أكثر من شهرين، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسميا في خطاب بـ «مار أيه لاجو» في ولاية «فلوريدا» جنوب شرقي البلاد رسميًا ترشحه في انتخابات الرئاسة 2024، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية في نسختها الإنجليزية.

ونرصد أبرز ما جاء في حديث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال إطلاقه حملته لانتخابات الرئاسة المقررة في العام المقبل 2024:

- غاضب وأكثر التزامًا من أي وقت مضى.

- أصر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تحمسه للفوز.

- الرئيس الحالي جو بايدن وضع الولايات المتحدة على طريق التدمير ويجب ألا ينجح في ولاية ثانية.

- على الولايات المتحدة إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات المواطنين.

- الولايات المتحدة في ظل قيادة بايدن تتدمر بأيدي مؤسسة حاكمة أنانية وراديكالية وفاسدة.

- تعهد ترامب إنقاذ الولايات المتحدة من الدمار.

قيادة «الحزب الديمقراطي» يسارية راديكالية

- قال الرئيس الأمريكي السابق في اجتماع لـ«الجمهوريين» بولاية «نيو هامبشاير»: قيادة «الحزب الديمقراطي» يسارية راديكالية.

- أعرب ترامب عن اعتقاده قيادة «الحزب الديمقراطي» في كثير من الحالات ماركسيون وشيوعيون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

- الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة «لي» مستعد للبدء دون تأخير من اليوم الأول.

- تعهد دونالد ترامب مواجهة المؤسسة السياسية الفاسدة.

- كرر ترامب ادعاءاته أن انتخابات 2020 سرقت منه.

- تعهد الرئيس الأمريكي السابق التحقيق في أنشطة وزارة العدل في حالة فوزه على خلفية تعيين محقق خاص للنظر في العديد من مزاعم سوء السلوك

- قال ترامب إن هؤلاء مدعون عامون يساريون متطرفون وهم أشخاص فظيعون للغاية.

ترامب: سنفوز في الانتخابات التمهيدية بـ«نيوهامبشر»

- بعد عام واحد من الآن سنفوز في الانتخابات التمهيدية في «نيوهامبشر».

- بمساعدة أهل ولاية «نيوهامبشر» الطيبين سنستعيد البلاد و«البيت الأبيض» وسنقوم بتصويب المسار.

- اعتبر الرئيس الأمريكي السابق معارضين من الجمهوريين أكثر خطورة من الديموقراطيين.

- أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسجله في مجال تطبيق القانون وفرض النظام ومكافحة الهجرة وإعادة بناء الجيش.