«فاجنر» الروسية تسيطر على «بلاجوداتنوي» جنوب غرب «سوليدار»

سيطرت مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، على قرية «بلاجوداتنوي» جنوب غرب مدينة «سوليدار» بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو»، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في 2022.

ووصف الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، زعيم «سي 14» المسلحة الأوكراني يفجيني كاراس برباط الحذاء، وجاء وصف المسؤول الشيشاني ردا على تهديد الأخير بضرب «جروزني» بالصواريخ.

وأضاف قديروف، أن القذائف الروسية ستصل إلى كاراس، موضحا أن قذائف زعيم «سي 14» المسلحة ستبقى في المنزل وسيقتل بسبب قذائفه وصواريخه.

وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن الجيش الروسي سيواصل البحث عن النازيين في أوكرانيا والقضاء عليهم.

مسألة إعادة التسليح بأولوية لـ «الناتو»

من جانبه، قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، روب باور، إن التكتل مستعد للمواجهة المباشرة مع روسيا، واصفا مسألة إعادة التسليح بأنها أولوية لـ الحلف الذي فقد احتكاره للمبادرة العسكرية.

واعتبر باورفي مقابلة مع إذاعة وتلفزيون البرتغال «آر تي بي» أن الأهداف الاستراتيجية لـ«موسكو» تتخطى فضاء أوكرانيا، وأضاف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أنه يجب إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لدول الحلف إلى المجال العسكري.

وفي المملكة المتحدة، يطور الجيش البريطاني، خطة طوارئ لمنع وقوع دبابات «تشالنجر-2» في أيدي العسكريين الروس في أوكرانيا، ونقلت صحيفة «صن» المحلية عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الحديث يدور حول خطة لإخلاء الدبابات من ساحة المعركة في حال تدميرها.

من جانبه، دعا المستشار أولاف شولتس، لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الدول من التعاون مع بعضها، معربا في حديث صحفي، عن اقتناعه أن في المستقبل، لن يكون هناك كتلتان، بل عدد من الدول المؤثرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

الأرجنيتن لا تخطط لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا

وفي مؤتمر صحفي في عاصمة الأرجنتين «بوينس آيرس»، قال الرئيس ألبرتو فرنانديز، عقب لقاء مع شولتس، إن بلاده والدول الأخرى في أمريكا اللاتينية، لا تخطط لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو إلى أي منطقة نزاع أخرى، ملمحا، إلى إدانة الأزمة الأوكرانية.