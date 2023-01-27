أستاذ علاقات دولية: تصنيف أمريكا «فاجنر الروسية» كمنظمة إرهابية إفلاس سياسي

أكد الدكتور عمار قناة أستاذ العلاقات الدولية في روسيا، أنّ تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لشركة فاجنر الروسية باعتبارها منظمة ارهابية هو تعبير عن الإفلاس السياسي واستخدام كافة الآليات والأدوات للضغط على روسيا.

قرار يبرز مفهوم المعايير المزدوجة لدى الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القرار يبرز مفهوم المعايير المزدوجة لدى الولايات المتحدة الأمريكية مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها شركة «بلاك ووتر»، التي ارتكبت عمليات إجرامية وإرهابية، على حد تعبيره، لافتًا أن هذه العمليات مسجلة لدى القضاء الأمريكي.

وسخر أستاذ العلاقات الدولية من قرار الولايات المتحدة الأمريكية مقارنًا شركة فاجنر الروسية بشركة بلاك ووتر لافتًا إلى أن واشنطن تعتبر بلاك ووتر منظمة إنسانية معتبرًا أن القرار سياسي.

شركة عسكرية خاصة ولكنها تتعامل مع حكومات ودول ولا تتعامل مع أفراد

وأشار إلى أن شركة فاجنر العسكرية تؤجر قواتها للحكومات وليس للأفراد لافتًا إلى أنه لا يُشترط موافقة الكرملين على عمل هذه القوات باعتبارها أنها شركة عسكرية خاصة ولكنها تتعامل مع حكومات ودول ولا تتعامل مع أفراد.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط عانت من ازدواجية واشنطن مستنكرًا تعامل الولايات المتحدة مع ممارسات دولة الاحتلال في جنين والأراضي الفلسطينية المحتلة.