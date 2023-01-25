بايدن: بوتين كان يراهن على تفكك حلف الناتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأميركيين متحدون في الدعم العسكري لأوكرانيا، لافتا إلى أمريكا وأوروبا وافقوا على توافق بشأن دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا، متابعا: «سنعمل على تعزيز قدرة القوات الأوكرانية على الجبهة وسنرسل 31 دبابة أبرامز لأوكرانيا، كما أن إرسال دبابات أبرامز سيعزز من قدرة أوكرانيا على المواجهة».

أهمية نشر دبابات في أوكرانيا

وتابع الرئيس الأمريكي بحسب قناة «العربية»: «نشر دبابات أبرامز في أوكرانيا سيحتاج إلى وقت، دباباتنا ستكون جزءا من أخرى مقدمة من الحلفاء لأوكرانيا، ولكن نشر دبابات أبرامز في أوكرانيا سيحتاج إلى وقت وتدريب، وتوجد 50 دولة ضمن تحالف يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فبريطانيا وفرنسا ستقدمان دبابات إلى أوكرانيا».

مهاجمة بوتين

وواصل الرئيس الأمريكي: «دباباتنا ستكون جزءا من آخرى مقدمة من الحلفاء لأوكرانيا، وبولندا سترسل مدرعات مصفحة وهولندا سترسل أنظمة دفاعية لأوكرانيا، وسنسلم الدبابات لأوكرانيا بأقرب وقت ممكن، وبالتعاون مع الحلفاء سنرسل 3000 مدرعة وذخائر لأوكرانيا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراهن على تفكيك حلف الناتو لكن هذا لم يحدث وهدفنا حاليا الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، فواشنطن والعالم متحدون في التصدي لحرب روسيا في أوكرانيا».