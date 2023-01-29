أسعار مجموعة أعمال طه حسين في معرض الكتاب.. تبدأ من 5 جنيهات

يشهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، في «صالة 1» بمعرض القاهرة القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من الجمهور ورواد المعرض في دورته الـ 54، المنعقدة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الذي يستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ومن بين إصدارات الهيئة، مجموعة أعمال الدكتور طه حسين، في طبعتها الجديدة، إذ تتصدر طلبات الجمهور، وهي المجموعة التي أصدرتها الهيئة في الذكرى الـ 50 لرحيله، احتفاء بمشروعه الفكري المهم تحت شعار «تجديد ذكرى طه حسين».

وفي إطار دعم الدولة للمنتج الثقافي، توفر الهيئة هذه المجموعة للجمهور فضلا عن قيمتها الثقافية والفكرية، بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، وأسعارها كالتالي:

أسعار كتب طه حسين الجديدة

- «مرآة الضمير الحديث» 5 جنيهات

- «ألوان» 15 جنيهات

- «خصام ونقد» 5 جنيهات

- «كلمات» 5 جنيهات

- «من أدبنا المعاصر» 7 جنيهات

- «أصوات أبي العلاء» 7 جنيهات

- «مع أبي العلاء في سجنه» 5 جنيهات

- «نقد وإصلاح» 7 جنيهات

مواعيد معرض الكتاب

يفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، وتشهد الدورة إقبالا كبيرا إذ قارب عدد الزوار أمس، 300 ألف زائر، حسب بيان وزارة الثقافة.