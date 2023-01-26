الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع عامل «أرزقي» بالقاهرة بسبب «كوب شاي»

تجري جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها في واقعة مصرع عامل أرزقي بمنشأة ناصر في القاهرة؛ إذ تستمع لأقوال شهود العيان حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، وتفاصيل ما حدث لحظة انفجار أنبوبة البوتاجاز في وجه المجني عليه.

كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وناظرت جثمان الشاب المتوفى، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

اللحظات الأخيرة في حياة الشاب

وتبين من خلال تحريات الشرطة في الواقعة، أن المجنى عليه «خالد. ك»، قادمًا من محافظة بني سويف للعمل «أرزقي» باليومية فى منطقة منشأة ناصر، وكان يجهز شقته استعدادًا للزواج، وأسرته مقيمة في المحافظة المذكورة، وكان يقيم داخل تلك الشقة بصحبه آخرين.

كما تبين أنه يوم الواقعة وأثناء عمل كوب من الشاي على أنبوبة بوتاجاز صغيرة تفاجأ زملائه بانفجارها في وجهه فأمسكت النيران في كل جسده، حاول زملائه إنقاذه، وحملوه وتوجهوا به الى مستشفى الشيخ زايد، وداخل المستشفى بذل الفريق الطبي كل محاولاتهم من أجل إنقاذه، لكنه توفي بعد ساعات من وصوله المستشفى، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى.