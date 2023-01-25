مصرع عامل إثر انفجار إسطوانة غاز بمنشأة ناصر.. «كان بيعمل كوباية شاي»

لقي عامل، مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس، محترقا داخل منزله بمنشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي، لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ من مستشفى الشيخ زايد

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، إخطارا من مستشفى الشيخ زايد بدائرة قسم الشرطة، يفيد وصول شاب مصابا بحروق في جميع أنحاء الجسم ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل معمار يدعي خالد كارم محمد في العقد الثالث من العمر ، وبالفحص تبين أصابته بنسبه حروق 80 في المائة

تحريات الشرطة حول واقعة الوفاة

وكشفت تحريات رجال الشرطة، بأن المتوفي من محافظة بني سويف، وموجود بالقاهرة للعمل في المعمار، وأنه مقيم وبعض زملاءه في العمل بالشقة محل البلاغ، موضحة أنه مساء أمس وبعد عودتهم من عملهم، قام المتوفي بعمل كوب شاي على إسطوانة غاز، انفجرت فيه وأسفرت عن الإصابات التي أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.