«Avatar 2» في صدارة شباك التذاكر العالمي للأسبوع السابع على التوالي

تصدّر فيلم Avatar: The Way of Water للمخرج جيمس كاميرون، شباك التذاكر العالمي للأسبوع السابع على التوالي، محققا 2 مليار و74 مليون دولار، بينها 608 ملايين دولار محليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومليار و466 مليون دولار في السوق الخارجي، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

الجزء الثاني من فيلم Avatar

ورغم استمرار الجزء الثاني من فيلم Avatar في صدارة شباك التذاكر المحلي، إلا أنّه حصل 3.5 مليون دولار من عرضه 3600 موقع الجمعة فقط، ما يمثل انخفاضا ضعيفا بنسبة 25% عن اليوم السابق، بينما حقق الفيلم على مدار الأسبوع إجمالي إيرادات 26 مليون دولار، بحسب موقع «فارايتي».

رابع أعلى فيلم يحقق إيرادات عالميا

وأصبح فيلم Avatar: The Way of Water رابع أعلى فيلم يحقق أرباحًا في تاريخ شباك التذاكر العالمي، بعد أن تجاوز فيلم Star Wars: The Force Awakens الذي تراجع إلى المركز الخامس، وتتضم القائمة في المركز الأول Avatar بإيرادات 2.92 مليار دولار، وفي المركز الثاني فيلم Avengers: Endgame محققا 2.79 مليار دولار، أما المركز الثالث من نصيب فيلم Titanic بـ2.19 مليار دولار.