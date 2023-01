فيلم «Avatar 2» يواصل الصدارة في دور العرض.. والإيرادات تقترب من ملياري دولار

للأسبوع الخامس على التوالي يحتفظ فيلم «Avatar: The Way of Water» بصدارة شباك التذاكر العالمي، محققا 31 مليون دولار على المستوى المحلي، لترتفع الإيرادات لـ562 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أما على المستوى الخارجي حقق مليار و330 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى مليار و901 مليون دولار على مستوى العالم.

وكشفت مجلة «فارايتي» في تقريرها، أنّ المؤشرات توضح استمرار الجزء الثاني من «Avatar» في الصدارة، ولن يواجه منافسة في شباك التذاكر حتى طرح فيلم «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» من عالم «مارفل» السينمائي نهاية شهر فبراير المقبل.

فيلم الرعب «M3GAN» يحافظ على مركزه.. ويحقق 93 مليون دولار في أسبوعين

واحتفظ فيلم الرعب «M3GAN» بالمركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي، محققا 17.9 مليون دولار، لترتفع إيرادات الفيلم العالمية لـ93.9 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم الـ12 مليون دولار، وهو ما دفع شركة الإنتاج للإعلان عن تقديم جزء جديد من الفيلم، وفي المركز الثالث جاء فيلم الرسوم المتحركة «Puss in Boots: The Last Wish» والذي حقق خلال أسبوعه الرابع في السينمات 13.4 مليون دولار، أما الإجمالي العالمي وصل لـ251 مليون دولار.

«Plane» لـ جيرارد بتلر يحقق 11 مليون دولار في شباك التذاكر

بينما جاء فيلم «A Man Called Otto» بطولة النجم توم هانكس في المركز الرابع في شباك التذاكر، محققا خلال الأسبوع الأخير 12.5 مليون دولار، محققا إجمالي 35 مليون دولار، وفي أول أسبوع بدور العرض السينمائي، جاء فيلم الأكشن «Plane» بطولة جيرارد بتلر، في المركز السادس بشباك التذاكر محققا 11.6 مليون دولار.

وتراجع فيلم «Black Panther: Wakanda Forever» من المركز الخامس الأسبوع الماضي إلى المركز السابع الأسبوع الجاري، محققا 2.1 مليون دولار، بينما حقق إجمالي 10 أسابيع من العرض قس السينمات لـ 835 مليون دولار.