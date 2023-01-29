رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.. اعرف الخطوات

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، التي عُقدت امتحاناتها ورقياً في المدارس، وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للورقة الامتحانية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

طرق الوصول إلى رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ويمكن استخدام رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بحسب ما أعلنت رسمياً، مشددة على الطلاب بضرورة إدخال البيانات بطريقة صحيحة للحصول على النتيجة بدقة.

طرق الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

- الدخول على رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

- إدخال الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الصف الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

امتحانات الفصل الدراسي الأول سارت بصورة منتظمة

وفي سياق متصل، أكد أيمن موسى مدير المديرية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية.