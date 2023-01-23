 الجامعات: البدء في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري وفقاً للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما بدأت بعض الكليات الكشف عن نتائج امتحانات التيرم الأول، تنفيذاً لتوجيهات الأعلى للجامعات.

امتحانات الجامعات 2023

واعلنت كليتا الآثار بجامعتي القاهرة وعين شمس عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لها، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، حيث أعلنت القاهرة نتيجة امتحانات الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراة»، تنفيذا لتوجيهات مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، فيما أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس، نتيجة مراحل البكالوريوس والفرق الدراسية المختلفة بالكلية وذلك بعد أن انتهت من أعمال التصحيح.

نتائج امتحانات الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ «الوطن»، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، منوهاً إلى أنه جرى التشديد على تطبيق كافة الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات وتتعلق بالامتحانات، منوهاً بأن التوسع في الاختبارات الإلكترونية والبابل شيت ساهم في تقليص نسب الغش في الامتحانات، لافتا إلى تصحيح الامتحانات لإعلان النتيجة في أسرع في وقت.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، انتظام أعمال امتحانات التيرم الأول 2023، وحتى الآن لم يتم رصد اي مشكلات، وأن حالات الغش لا تعد على أصابع اليد الواحدة في كل كلية، مشيرا إلى إعلان نتائج الامتحانات خلال أسبوعين.