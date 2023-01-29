جامعة القاهرة تعلن خريطة الأنشطة الطلابية في إجازة نصف العام

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023، في إطار مشروع إعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة في اللغات والحاسب الآلي والمهارات القيادية وغيرها.

خريطة الأنشطة الطلابية

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

وأضاف أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل مشاركة طلاب الجامعة في عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم، إلى جانب المشاركة في عدد من معسكرات التدريب والبطولات منها: معسكر إعداد الكليات المشاركة في مهرجان الجوالة والمرشدات، واللقاء القمي للجوالين المقام بجامعة الوادي الجديد، والمشاركة في بطولة الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعي 50 في التايكوندو، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، والكاراتيه، وكرة القدم، وكرة السلة، والبلياردو.

المشاركة في دعوة وزارة الشباب لقطار الشباب لرحلة الأقصر وأسوان

من جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل أيضًا تنظيم زيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمشاركة في لقاء الجامعات لطلاب الاتحادات الطلابية بمعهد القادة العربي والمقامة بمدينة الأقصر، والمشاركة في دعوة وزارة الشباب لقطار الشباب لرحلة الأقصر وأسوان، وزيارة إلى أكاديمية الشرطة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 71، في إطار تعزيز روح الانتماء للوطن وزيادة الوعي لدى الطلاب، إلى جانب رحلات لعدد من المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، والمصانع الكبيرة التى تم افتتاحها في الفترة السابقة بما يعزز روح الانتماء للوطن وزيادة الوعي لدى الشباب.

ويشارك طلاب جامعة القاهرة في مسابقة «إبداع 11» للتصفيات النهائية في المجال الثقافي لدوري المعلومات على مسرح وزارة الشباب، إضافة إلى بدء الفعاليات للأنشطة الثقافية والعلمية بنادي العلوم في مجال النشاط الفني، وعمل ورش فنية في مجالات الرسم والتصوير الزيتي للفنون التشكيلية، واستمرار عمل البروفات الخاصة بالفنون الشعبية للمشاركة في مسابقة إبداع 11، إلى جانب تدريب المسرح والموسيقى والغناء والإنشاد الديني والترانيم.