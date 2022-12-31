كيف تدعم الجامعات الأنشطة الطلابية؟.. «التعليم العالي» ترد

أجاب الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على السؤال الخاص بكيفية دعم الجامعات للأنشطة الطلابية، وذلك في عرضه لملامح خطة الوزارة للعام الجديد 2023، مؤكداً أنها مهمة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب فكرياً ورياضياً وثقافياً.

طرق دعم الجامعات للأنشطة الطلابية

- توسيع مظلة النشاط الطلابي.

- تعظيم تأثيرمظلة النشاط الطلابي بين جموع الطلاب.

- العمل على صقل قدرات الطلاب واكتشاف مواهبهم.

- إقامة الأسابيع الشبابية والفعاليات الطلابية.

- تنظيم أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان عام 2023.

- الاستعداد لاستضافة مصر بطولة العالم للجامعات لكرة اليد عام 2024.

- تنظيم مسابقات ثقافية لنشر الأفكار الصحيحة والتصدي لانتشار الفكر المتطرف.

- إقامة مسابقات للجامعات حول أفضل جامعة في «تطوير العشوائيات، الاستعداد للعام الدراسي، التحول الرقمي، الأنشطة الرياضية».

وفي سياق متصل، حققت الجامعات نجاحات مهمة في الأنشطة الطلابية، منها على سبيل المثال، إعلان جامعة عين شمس، عن فوز طلابها بالمراكز الأولى في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الـ50، حيث فاز في منافسات الشطرنج فى بطولة الفرق الطالب أسامة محمد شعبان بكلية الحقوق والطالب خالد محمد محمد بكلية الهندسة بالمركز الثالث وميدالية برونزية.

كما أعلنت جامعة حلوان، الانتهاء من جدارية تجسد شخصيات تاريخية لها دور في بناء الفكر والأدب والنهوض بالعقول ودور المرأة في بنائهم، تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، حيث تم عمل اللوحة الفنية الجدارية على سور مدرسة عباس العقاد ضمن مجموعة حملات لتجميل أحياء مدينة القاهرة.

وأكد الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية، أن الكلية حريصة على عمل العديد من الشراكات ومشاركة الطلاب الفعالة لبناء مجتمع سليم، موضحاً أن المؤسسات التعليمية لها دور مهم فى تعزيز المعرفة بما يتماشى مع توجهاتها المجتمعية، لخلق البيئة المناسبة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال.