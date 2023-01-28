رئيس جامعة القاهرة يعلن نتائج الفصل الدراسي الأول بكلية الزراعة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد مرور 24 ساعة من انتهاء الامتحانات بالجامعة، بدأ عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.

وتلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، أوضح فيه أن متوسط نسب النجاح بكلية الزراعة بلغ 81% لإجمالي 34776 طالبا، لـ 429 مقررا ببرامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

81 % نسبة النجاح بكلية الزراعة في جامعة القاهرة

أشار رئيس الجامعة، إلى أنه جرى إعلان نتائج الدراسات العليا بكلية الآثار، الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه في الأيام القليلة المقبلة ستعلن نتائج باقي الكليات تباعًا.

إتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

واختتمت كليات جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول التي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023.