«القومية للأنفاق» تنشر صورا توثق تقدم الأعمال بمحطة جامعة القاهرة

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، عددا من الصور توثق تقدم الأعمال بمحطة جامعة القاهرة ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث، التي يمتد مسارها بطول 17.7 كم، وتشتمل 15 محطة من العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائري وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

امتداد الخط من العتبة حتى الكيت كات

عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك»، أوضحت الهيئة أنه يجري تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء؛ الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية وهي (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات)، وهو الجزء الذي تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضي.

6 محطات نفقية

ويمتد الجزء الثاني بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج، وتشمل 6 محطات؛ نفقية (السودان) و4 محطات علوية (إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

أما الجزء الثالث، يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات؛ 3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطـة علوية (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).