تفاصيل إصلاح حياة كريمة أهم طرق أسيوط: «حلم الأهالي تحول إلى حقيقة»

استكمالا لأعمال الإصلاح والتطوير للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أجرت المؤسسة عمليات إصلاح وتطوير لطريق أسيوط/ ديروط الزراعي، لرفع كفاءته، نظرا لأهميته كطريق محوري بمحافظة أسيوط.

ونشرت حياة كريمة صور للطريق وكتبت: «مع الرصد الدائم لاحتياجات أهالينا في المراكز والقرى، كان في مطلب ضروري من الأهالي لمشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق أسيوط / ديروط الزراعى، واللي بيمر بعدد 4 مراكز «أسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط»، وهو من الطرق المهمة بالمحافظة».

تفاصيل إصلاح مؤسسة حياة كريمة لطريق أسيوط ديروط الزراعي

واستكملت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المشروع ده حلم لأهالينا فى محافظة أسيوط لأنه لسنين كتير، اتسمى بـ«طريق الموت» لأنه حصد أرواح كتير بسبب الحوادث المتكررة عليه».

وتابعت: «في مؤسسة حياة كريمة رفعنا الموضوع وبالتنسيق مع قطاع متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء ومحافظة أسيوط قدرنا نضيف المشروع لمبادرة حياة كريمة».

بدء أعمال فرش التربة بطريق أسيوط - ديروط

كما أوضحت أن المشروع حاليا يتم أعمال فرش تربة التأسيس لعدة قطاعات بالطريق وتسويتها ودكها طبقا للمواصفات الفنية والهندسية.