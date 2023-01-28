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معرض الكتاب

تفاصيل إصلاح حياة كريمة أهم طرق أسيوط: «حلم الأهالي تحول إلى حقيقة»

كان يعرف بـ«طريق الموت» وحياة كريمة تعمل على تمهيده

كتب:

كريم عثمان
07:58 م | السبت 28 يناير 2023
حياة كريمة تصلح طريق أسيوط ديروط الزراعي

حياة كريمة تصلح طريق أسيوط ديروط الزراعي

استكمالا لأعمال الإصلاح والتطوير للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أجرت المؤسسة عمليات إصلاح وتطوير لطريق أسيوط/ ديروط الزراعي، لرفع كفاءته، نظرا لأهميته كطريق محوري بمحافظة أسيوط.

ونشرت حياة كريمة صور للطريق وكتبت: «مع الرصد الدائم لاحتياجات أهالينا في المراكز والقرى، كان في مطلب ضروري من الأهالي لمشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق أسيوط / ديروط الزراعى، واللي بيمر بعدد 4 مراكز «أسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط»، وهو من الطرق المهمة بالمحافظة».

تفاصيل إصلاح مؤسسة حياة كريمة لطريق أسيوط ديروط الزراعي

واستكملت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المشروع ده حلم لأهالينا فى محافظة أسيوط لأنه لسنين كتير، اتسمى بـ«طريق الموت» لأنه حصد أرواح كتير بسبب الحوادث المتكررة عليه».

وتابعت: «في مؤسسة حياة كريمة رفعنا الموضوع وبالتنسيق مع قطاع متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء ومحافظة أسيوط قدرنا نضيف المشروع لمبادرة حياة كريمة».

بدء أعمال فرش التربة بطريق أسيوط - ديروط

كما أوضحت أن المشروع حاليا يتم أعمال فرش تربة التأسيس لعدة قطاعات بالطريق وتسويتها ودكها طبقا للمواصفات الفنية والهندسية.

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