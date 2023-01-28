«حياة كريمة» تواصل إنجازاتها في قرى أسوان (إنفوجراف)

نشرت مؤسسة حياة كريمة، تقريرا يضم أهم الأرقام بشأن الإنجازات التي تحققها المبادرة في مركز إدفو بمحافظة أسوان، وما تنفذه من عمليات تطوير للقرى وتحويلها من مناطق عشوائية بلا خدمات إلى قرى تتضمن حياة كريمة للمواطنين، وشمل التقرير شرحا مفصلا بالأرقام والصور لآخر ما توصلت إليه مشرعات المبادرة بالمركز، بالإضافة إلى انفوجراف يوضح نسب إنجاز المشروعات حتى الآن.

نسب إنجازات حياة كريمة في مركز إدفو

وعرض التقرير، جانبا من المشروعات التي نفذتها المبادرة بالصور، والمشروعات التي لا تزال جارية حتى الآن بالمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 تحت اسم حياة كريمة، الذي يعد مشروع البناء والتعمير الأضخم في العالم وفقا لحجم العمل والمدة الزمنية وحجم الإنفاق، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي بشكل تام.

ونشرت المؤسسة، انفوجرافا يوضح نسب الإنجازات في المحافظة التي جاءت على النحو التالي:

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أن العمل لا يزال مستمرا في جميع القرى والمحافظات المدرجة تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري في جميع نواحي الحياة، والارتقاء بمستوى المعيشة وخاصة في قرى الريف المصري.