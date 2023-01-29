مجلة «أكتوبر»: شراكة استراتيجية بين مصر والهند في مواجهة التحديات

تناول العدد الجديد من مجلة أكتوبر التي تصدر عن دار المعارف يوم الأحد من كل أسبوع، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهند، في إطار جولته الأخيرة والتي تضمنت زيارة أذربيجان وأرمينيا.

مجلة أكتوبر

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، إنَّ العلاقات المصرية الهندية علاقة شراكة قوية انتقلت إلى مرحلة مهمة في تاريخها، «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، والتي بنيت على أسس قوية وراسخة مستهدفة مصالح الشعبين في مواجهة التحديات، والمتغيرات الدولية، وآثار الأحداث العالمية على الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف «أمين»، في تصريح خاص أنَّ حفاوة الاستقبال تؤكّد عمق العلاقات بين البلدين وعلاقة الصداقة القوية التي تربط بين رئيس الوزراء الهندي، وناريندارا مودي والرئيس السيسي.

صناديق الاستثمار

كما تضمن العدد الجديد ملف خاص عن صناديق الاستثمار بوصفها حلول غير تقليدية لمواجهة التحديات التمويلية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، وأجابت خلاله مجلة أكتوبر، عن التساؤلات التي تشغل بال المواطن المصري حول جدوى تلك الصناديق وما أثيرها حولها من تساؤلات وكذلك الفرق بينها وبين الصناديق الخاصة وأيضا رصد تجارب الدول السابقة في هذا المجال.

وكذلك احتوت صفحات المجلة، على تغطية خاصة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وأيضًا التحالفات الاقتصادية العالمية التي تشهر السلاح لكسر هيمنة الدولار وتسعى للتبادل التجاري بين الدول بسلة عملات أخرى بغلاف الدولار الأمريكي للحد من تلاعب واشنطن باقتصاديات العالم ومحاولتها فرض هيمنتها الاقتصادية على الدول النامية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الأبواب الثابتة، ومنها: «استاد أكتوبر – آدم وحواء – تقارير دولية – شئون عربية – اتجاه الريح».

يُذكر أنَّ، «أكتوبر» مجلة سياسية اجتماعية عربية، تصدر صباح الأحد من كل أسبوع عن مؤسسة دار المعارف.