مجلة «أكتوبر» تحتفي بملحمة الشرطة الـ71 ضد الاحتلال بالإسماعيلية

احتفت مجلة أكتوبر التي تصدر عن مؤسسة دار المعارف في عددها الجديد بذكرى مرور 71 عامًا مرت على أحد أهم الأحداث الوطنية في تاريخ مصر الحديث، وذكر رئيس التحرير أن معركة الإسماعيلية سطرت خلالها قوات الشرطة المدنية ملحمة في الفدائية وتصدق رغم أعدادها المحدودة وبأسلحتها البسيطة لقوات الاحتلال البريطانية بأسلحتها الثقيلة.

مجلة أكتوبر

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، إن معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 هي بطولة مصرية أخرى تضاف لرصيد مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، الذي لا ينفد من البطولات والملاحم والفدائية.

وأضاف "أمين" في تصريح خاص أن مجلة أكتوبر في عددها الجديد حرصت على الاحتفاء بعيد الشرطة الـ 71 وأبرزت «بطولات رجال الشرطة الأمنية كما تم رصد كذلك رسائل الرئيس السيسي التي وجهها للشعب المصري خلال مشاركة الرئيس أبناءه من الطلاب الجدد بالكلية الحربية تدريباتهم وما تضمنته الزيارة من حوار مفتوح بين الرئيس والطلاب» بحسب تعبيره.

سعر الدولار

وواصل أمين: وكذلك احتوت صفحات المجلة، على إجابة للتساؤل الذي يشغل بال الجميع وهو "من ينفخ في أسعار الدولار والعملت الأجنبية؟" ولماذا تحدث العديد من الأزمات غير المبررة والأحداث غير المنطقية لسوق صرف الععملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وكذلك سوق الذهب.

وقال رئيس تحرير مجلة أكتوبر: ولم تنشغل "أكتوبر" بالشأن المحلي فقط، بل تطرقت صفحاتها لملف الديون الأمريكية بعدما وصلت لمعدل قياسي لم تشهده الولايات المتحدة من قبل، خاصة مع تورطها في "الحرب الروسية الأوكرانية" وتداعيات ذلك على اقتصادها.

وتابع: بالإضافة إلى الأبواب الثابتة، ومنها: «استاد أكتوبر – آدم وحواء – تقارير دولية – شئون عربية – اتجاه الريح».يذكر أن، «أكتوبر» مجلة سياسية اجتماعية عربية، تصدر صباح الأحد من كل أسبوع عن مؤسسة دار المعارف.