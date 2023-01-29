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وزيرة البيئة تفتتح المحطة الوسيطة في الزرابي بأسيوط

كتب:

حسن عبدالنعيم
10:11 ص | الأحد 29 يناير 2023
وزيرة البيئة في أسيوط

وزيرة البيئة في أسيوط

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، منذ قليل، المحطة الوسيطة بالزرابي في مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، على هامش زيارتها للمحافظة.

وزيرة البيئة في أسيوط

رافق وزيرة البيئة خلال الافتتاح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من أهالي قرية الزرابي بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

تفريغ القمامة 

‏وشهدت الدكتورة ياسمين فواد، وزيرة البيئة، واللواء عصام سعد، محافظة أسيوط، تجربة عملية لعملية تفريغ القمامة بواسطة القلابات، ثم نقلها من خلال المحطة الوسيطة في حاويات إلى مصنع تدوير القمامة، كما تفقدت المبنى الإداري للمحطة وزراعة شجرة في المنطقة الخضراء والاستماع لشرح عن المحطة من مدير المشروع وكيفية تشغيلها.

يذكر أن محطة الوسيطة بالزرابي بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، تخدم مراكز صدفا والغنايم وأبوتيج، بواقع 277 طنا في اليوم، تشمل 60 طنا بمركز أبوتيج لكل 12 كيلو، و20 طنا بقرية الدوينا لكل 5 كيلو، و20 طنا بقرية الزرابي لكل 2 كيلو، و20 طنا بقرية النخيلة لكل 15 كيلو، و20 طنا بقرية باقور لكل 15 كيلو.

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