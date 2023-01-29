وزيرة البيئة في أسيوط اليوم لافتتاح وتفقد مشروعات بيئية

تزور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، محافظة أسيوط، لافتتاح وتفقد المحطات الوسيطة بمراكز ديروط ومنفلوط وأبوتيج وتوزيع حاويات مقدمة من وزارة البيئة إلى مدارس حياة كريمة، فضلا عن المشاركة في حملة تشجير واستعراض جهود وزارة البيئة والبرنامج الوطني بالمحافظة، وذلك برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

افتتاح وتفقد مشروعات المحطة الوسيطة

وأعلن مكتب إعلام محافظة أسيوط، عن تفاصيل زيارة الوزيرة لمحافظة أسيوط، والتي تبدء بافتتاح المحطة الوسيطة بمركز ديروط، ثم تفقد المحطة الوسيطة بمركز منفلوط تحت الإنشاء والمشاركة في حملة تشجير في الحديقة امام ديوان عام المحافظة ، ثم عقد اجتماع مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لاستعراض جهود وزارة البيئة والمشروع الوطني بالمحافظة وذلك بديوان عام محافظة أسيوط.

توزيع حاويات لمدارس حياة كريمة

كما تتضمن الزيارة عرض مهمات الوقاية المقدمة من البرنامج وتكريم عدد من العاملين بالمشروع بالمنظومة إلي جانب توزيع الحاويات المقدمة من وزارة البيئة إلي مدارس حياة كريمة، ثم تختتم الزيارة بالتوجه لافتتاح المحطة الوسيطة بمركز أبوتيج ثم اصطفاف معدات البرنامج.