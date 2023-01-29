وزير الخارجية الأمريكية: زيارتي إلى مصر وإسرائيل والضفة تؤكد التزامنا بتعزيز العلاقات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ زيارته إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم الأمن الإقليمي والعالمي.

وغرّد بلينكن، عبر حسابه على تويتر: «في طريقي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، زيارتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة، تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي».