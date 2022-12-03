رئيس بيلاروسيا: جنودنا والروس يتدربون كجيش واحد لحماية الأمن الإقليمي للبلدين

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن الجنود الروس والبيلاروس يتدربون كجيش واحد لحماية الأمن الإقليمي للبلدين.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال زيارته لمينسك، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وناقشا التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين لضمان أمن المنطقة.

تعديلات على الاتفاق المشترك بين روسيا وبيلاروسيا

وفي سياق متصل، وقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، بروتوكولا يقضي بإجراء تعديلات على اتفاق الأمن الإقليمي المشترك بين البلدين.

تشكيل قوات عسكرية مشتركة

وكانت موسكو ومينسك، أعلنتا سابقا تشكيل قوات عسكرية مشتركة لحماية الحدود البيلاروسية والدفاع عنها في ظل استمرار الاستفزازات الأوكرانية بالمناطق الحدودية.