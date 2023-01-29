أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. 12 ألفا و250 جنيها لطن «رفيع الحبة السائب»

شهدت أسعار الأرز اليوم بالمحافظات تراجع بعض الأصناف واستقرار أصناف أخرى، خلال حركة البيع والشراء اليوم الأحد، في أسواق المحافظات.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت بعضها تراجعا طفيفا، وجاءت كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألفا و150 جنيها.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و400 جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض السائب عريض الحبة 14 ألفا و550 جنيها، وسط تراجع 50 جنيها لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب 12 ألفا و250 جنيها.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة 15 ألفا و50 جنيها، وسط تراجع 50 جنيها لكل طن.

حجم إنتاج الأرز

وأشار «الرفاعي» أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات تراجعت في بعض من أصنافها بما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين في محافظات مصر، لافتا أن المنزرع من محصول الأرز الشعير خلال العام المنقضي 2022 حقق إنتاجية بلغت نحو 6 ملايين و500 ألف طن أرز شعير الحقول.