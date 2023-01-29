السيسي: الأرمن قدّموا إسهامات كبيرة لمصر سياسيا وثقافيا وفنيا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته كونه أول رئيس مصري يزور مدينة يريفان، منذ إقامة العلاقات المصرية الأرمينية، لافتا إلى أنّ الزيارة تعكس الاهتمام والتقدير الذي تكنه مصر لعلاقتها مع أرمينيا، والاهتمام بتطوير العلاقات بمختلف المجالات.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأرميني، إنّ الأرمن الذين استضافتهم مصر، قدّموا إسهامات كبيرة في المجالات كافة، سياسيا وفنيا وثقافيا.

ووجّه الرئيس السيسي، خالص الشكر والتقدير للرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، موضحا أنّ الأجواء الودية بين الجانبين انعكست على المباحثات، وتطرّقت إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وأكد الرئيس السيسي، تقدير مصر لمشاركة الرئيس الأرميني، في قمة المناخ التي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ في نوفمبر 2022، ما عكس بدوره اهتمام أرمينيا بإيجاد حلول جادة لأزمة المناخ.